Когда российская вычислительная техника полностью вытеснит импортную

Хинштейн подчеркнул, что если не перейти полностью на российскую вычислительную технику, не получится добиться подлинного цифрового суверенитета. Также политик отметил, что на 2023 года такую задачу ставил президент Путин.

Кроме того, Александр Хинштейн рассказал, что доля российской вычислительной техники едва превышает 11% от общего объёма внутреннего рынка. При этом только 16% систем хранения и лишь 28% всех используемых в стране серверов производятся в России.

По его словам, он общался на эту тему с главой Минцифры Максутом Шадаевым, а вместе с ним Минпромторг и правительство уверяют, что на российское оборудование страна полностью перейдёт к 2028 году. На все 100% «линейка будет закрыта к 2028 году».

«Невозможно достичь технологического суверенитета, не уходя от импортозависимости», — подчеркнул Александр Хинштейн.