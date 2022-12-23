Когда российская вычислительная техника полностью вытеснит импортную

Когда российская вычислительная техника полностью вытеснит импортнуюРассказал Александр Хинштейн
Александр Хинштейн рассказал, что российская вычислительная техника полностью заменит импортную к 2028 году. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней сессии, когда в России вычислительная техника отечественного производства полностью заменит импортную.
Фото: Guardinfo.online
Хинштейн подчеркнул, что если не перейти полностью на российскую вычислительную технику, не получится добиться подлинного цифрового суверенитета. Также политик отметил, что на 2023 года такую задачу ставил президент Путин.
Кроме того, Александр Хинштейн рассказал, что доля российской вычислительной техники едва превышает 11% от общего объёма внутреннего рынка. При этом только 16% систем хранения и лишь 28% всех используемых в стране серверов производятся в России.
По его словам, он общался на эту тему с главой Минцифры Максутом Шадаевым, а вместе с ним Минпромторг и правительство уверяют, что на российское оборудование страна полностью перейдёт к 2028 году. На все 100% «линейка будет закрыта к 2028 году».
«Невозможно достичь технологического суверенитета, не уходя от импортозависимости», — подчеркнул Александр Хинштейн.