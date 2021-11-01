Когда российских пенсионеров начнут прививать вакциной "КовиВак”

Чернов подчеркнул, что федеральный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов получил от Минздрава России разрешение на клинические испытания. Которые уже проводятся.



К тому же, сейчас идет испытание «КовиВака» для подростков. До 31 декабря 2022 года министерством здравоохранения одобрена третья фаза испытаний вакцины для несовершеннолетних. Он пояснил, что до этого времени должен закончиться весь цикл испытаний.



Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Она была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищают формалином и вводят как вакцину.