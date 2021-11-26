Когда российскую вакцину «Спутник V» признают в США

По мнению эксперта, процедура признания ВОЗ может затянуться на несколько месяцев. При этом, по его словам, американские власти не делали никаких официальных заявлений. Крючков отметил, что о признании Штатами российского препарата косвенно свидетельствует то, что в США разрешён въезд вакцинированным любым препаратом, включённым в список ВОЗ. И если в Евросоюзе об этом сказали прямо, то в США поступают по факту.

По мнению эксперта, в других случаях признания российской вакцины в США ждать не стоит. «Так что ключевое для нас — получить одобрение ВОЗ. Думаю, тогда лёд резко сдвинется и со стороны Брюсселя, и со стороны Вашингтона», — подчеркнул Крючков.