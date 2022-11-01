Когда Россия испытает первого морского робота для патрулирования газопровода

Робота разработали участники Национальной технологической инициативы «НТК Морские роботизированные системы» и Droneshub. Испытания робота пройдут в акватории Каспийского моря весной 2023 года.

По словам основателя и генерального директора Droneshub, разработчика ПО для робототехники Максима Томских, его предприятие разработало для робота управляющий комплекс, позволяющий машине двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Кроме того, робот предназначен и для подводной археологии.

«Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом — испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути», — отметил Томских.

В автономном режиме робот может плавать до 12 месяцев. Его можно использовать в различных погодных условиях, также машина является носителем беспилотников и подводных роботов.

«Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря», — сообщили в пресс-службе НТИ.