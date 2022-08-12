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Когда Россия покажет новейший бесшумный миномёт «Галл»

Известны конкретные даты
«Рособоронэкспорт» приоткрыл завесу тайны над сроками демонстрации лёгкого бесшумного миномёта 2Б25 «Галл».
Когда Россия покажет новейший бесшумный миномёт «Галл»

Оказалось, что случится это уже совсем скоро — в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года. Там же нас ждёт показ противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.

В павильоне «Рособоронэкспорта» будут выставлены прицельные приспособления, приборы ночного видения, средства индивидуальной бронезащиты, аппаратура связи, спецсредства. Среди новинок экспонируются лёгкий бесшумный миномёт 2Б25 и противотанковая противокрышевая инженерная мина ПТКМ-1Р — «интеллектуальный боеприпас», рассчитанный на избирательное поражение бронетанковой техники.

Рособоронэкспорт

Напомним, что за разработку миномёта 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра ответственны специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник». Орудие способно поражать цели на дистанции до 1200 метров и делать это со скоростью 15 выстрелов в минуту.

Источник:Lenta.ru
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