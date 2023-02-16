Когда Россия полностью откажется от импортных комплектующих для производства спутников

По его словам, на это уйдёт примерно пять лет. Чтобы полностью уйти от импортных деталей и разработок в отечественном спутникостроении, необходимо решить три главные задачи: финансовую, техническую и организационную. Севастьянов подчеркнул, что работы по созданию отечественных бортовых систем уже ведутся и потребуют около двух лет, а само строительство спутников — ещё около трёх.

Также специалист отметил, что подобные задачи нельзя поручать многопрофильным организациям, где про них со временем забывают.