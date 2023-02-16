Когда Россия полностью откажется от импортных комплектующих для производства спутников

Когда Россия полностью откажется от импортных комплектующих для производства спутниковПримерно через пять лет
Россия полностью откажется от импортных комплектующих для производства спутников примерно через пять лет. Советник гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов рассказал, когда Россия сможет полностью перейти на отечественные комплектующие для спутников.
Фото: Widewp.ru
По его словам, на это уйдёт примерно пять лет. Чтобы полностью уйти от импортных деталей и разработок в отечественном спутникостроении, необходимо решить три главные задачи: финансовую, техническую и организационную. Севастьянов подчеркнул, что работы по созданию отечественных бортовых систем уже ведутся и потребуют около двух лет, а само строительство спутников — ещё около трёх.
Также специалист отметил, что подобные задачи нельзя поручать многопрофильным организациям, где про них со временем забывают.
В течение пяти лет можно полностью перейти на отечественные разработки, на отечественное производство.