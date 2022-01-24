Когда Россия проведёт испытания новейшего ударного беспилотника «Охотник»

Судя по имеющимся данным, мероприятие должно начаться уже с июля 2022 года. При этом отличие нового экспериментального образца от первого заключается в плоском сопле. Такая модификация призвана дополнительно снизить заметность аппарата в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Выкатка первого лётного образца беспилотника состоялась ещё 14 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее военный эксперт Виктор Мураховский как раз перечислил преимущества «Охотника» с изменённым и плоским соплом. Помимо всего прочего, к таковым он также причислил сниженную заметность летательного аппарата во время наблюдения в инфракрасном диапазоне.