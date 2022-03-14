Когда Россия проведёт испытания тяжёлого ударного робота «Штурм»

Создаётся орудие на базе танка Т-72. Сама же проверка робота намечена на самое ближайшее время — апрель 2022 года. Ожидается, что в рамках тестов новинки будет проведена стрельба по по испытательным мишеням, в том числе из 125-мм укороченного орудия.

Отметим, что комплекс «Штурм» состоит сразу из нескольких машин. В их числе мобильный пункт управления, непосредственно сам тяжёлый робот с гладкоствольным укороченным орудием диаметром 125 мм и робот с реактивными огнемётами «Шмель», спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

Напомним, что ранее также сообщалось о финальном этапе стрельбовых испытаний другого российского орудия — противотанкового комплекса «Корнет-Д1».