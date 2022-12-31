Когда Россия запустит на орбиту свой ультрафиолетовый телескоп, подобный знаменитому «Хаббл»Запуск произойдёт до конца 2028 года
«Роскосмос» сообщил, что запустит на орбиту ультрафиолетовый телескоп, подобный знаменитому «Хаббл», до конца 2028 года. «Роскосмос» сообщил о сроках запуска российского ультрафиолетового телескопа, подобного «Хаббл».
Фото: Theconversation.com
По информации, российский «Хаббл» будет запущен до конца 2028 года. На опытно-конструкторские работы по телескопу будет заключён соответствующий контракт, предполагающий два основных этапа реализации.
Сначала контракт будет действовать до 2025 года, затем продлён после 2026-го с учётом запуска.
«Опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки», — рассказали в «Роскосмосе».