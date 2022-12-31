Когда Россия запустит на орбиту свой ультрафиолетовый телескоп, подобный знаменитому «Хаббл»

По информации, российский «Хаббл» будет запущен до конца 2028 года. На опытно-конструкторские работы по телескопу будет заключён соответствующий контракт, предполагающий два основных этапа реализации.

Сначала контракт будет действовать до 2025 года, затем продлён после 2026-го с учётом запуска.

«Опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки», — рассказали в «Роскосмосе».