Когда россияне смогут наблюдать ближайший метеорный шторм

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Когда россияне смогут наблюдать ближайший метеорный штормВнезапно — очень и очень скоро
Российский астроном Александр Якушечкин раскрыл свой прогноз на ближайший метеорный шторм. По его словам, он состоится уже совсем скоро — ранним утром 31 мая 2022 года.
Эксперт отметил, что событие смогут наблюдать все жители Земли — метеорный дождь сможет похвастаться пролётом нескольких тысяч метеоров в час.
Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тыс в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (по московскому времени), когда на наших долготах уже будет рассвет.
Александр Якушечкин
Вместе с тем специалист уточнил, что наилучшие условия для наблюдения за штормом сложатся в западном полушарии Земли, в Северной Америке.