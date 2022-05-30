Когда россияне смогут наблюдать ближайший метеорный шторм

Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тыс в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (по московскому времени), когда на наших долготах уже будет рассвет.