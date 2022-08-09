Наука и технологии
Сегодня в 10:48
1 мин.

Когда Ростех представит новейший БМП-3 с искусственным интеллектом и мини-дроном

Ждать осталось недолго
Последние годы российская госкорпорация Ростех активно работает над беспилотной боевой машиной пехоты нового поколения БМП-3. Теперь же стало известно, когда стоит ждать её демонстрации.
Когда Ростех представит новейший БМП-3 с искусственным интеллектом и мини-дроном

Согласно имеющимся данным, компания продемонстрируют новейшее орудие в рамках форума «Армия-2022». Отметим, что новая боевая машина базируется на гусеничном шасси, при этом серийную модель оснастят V-образным двигателем УТД-19. Его мощность составит 500 л. С.

Известно также, что скорость БМП достигнет 70 км/ч, а полного топливного бака ёмкостью в 700 л хватит примерно на 600 км пути.

Ещё из интересного можно отметить роботизированный боевой модуль «Синица», которым оснастят БМП-3. Он получит интегрированный панорамный прицел, камеры с круговым обзором и различные датчики.

Основными целями, для которых можно будет использовать новинку, называется сбор данных и построение 3D-карт. При этом встроенный искусственный интеллект будет отвечать за формирование маршрута по этой 3D-карте.

Новости партнеров
Новости партнеров