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Когда системы виртуальной реальности встроят в человеческий мозг

Возможно, ждать осталось не так уж и долго
Технологии виртуальной реальности развиваются семимильными шагами. Ещё несколько лет назад это были системы, строго привязанные к компьютерам, а уже сегодня любой желающий может купить портативный Oculus Quest 2 с собственным «железом» на борту.
Когда системы виртуальной реальности встроят в человеческий мозг

Но как скоро сфера VR разовьётся настолько, что будет представлена в виде вживляемых в мозг чипов? Ответить на этот вопрос взялся автор проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин.

По мнению специалиста, приборы виртуальной реальности, встроенные в мозг человека, могут появиться уже в ближайшие 50-100 лет. При этом Душкин допускает и такой вариант, при котором подобное произойдёт раньше.

VR-гарнитуры будут изначально встроены в каждого человека на уровне нейроинтерфейса — с выводом информации прямо на зрительную кору, то есть минуя глазные нервы. Это идеальный вариант, но до этого еще достаточно долго. Может быть, лет 100, может, 50.

Роман Душкин

Напомним, что первые шаги в популяризации виртуальной реальности среди массового пользователя активно делает Meta (экс-Facebook). Компания уже представила Horizon Workrooms — сервис, в рамках которого можно имитировать командные собрания и общение.

Источник: Lenta.ru
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