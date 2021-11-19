Когда системы виртуальной реальности встроят в человеческий мозг

Когда системы виртуальной реальности встроят в человеческий мозгВозможно, ждать осталось не так уж и долго
Но как скоро сфера VR разовьётся настолько, что будет представлена в виде вживляемых в мозг чипов? Ответить на этот вопрос взялся автор проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин.
По мнению специалиста, приборы виртуальной реальности, встроенные в мозг человека, могут появиться уже в ближайшие 50-100 лет. При этом Душкин допускает и такой вариант, при котором подобное произойдёт раньше.
VR-гарнитуры будут изначально встроены в каждого человека на уровне нейроинтерфейса — с выводом информации прямо на зрительную кору, то есть минуя глазные нервы. Это идеальный вариант, но до этого еще достаточно долго. Может быть, лет 100, может, 50.
Напомним, что первые шаги в популяризации виртуальной реальности среди массового пользователя активно делает Meta (экс-Facebook). Компания уже представила Horizon Workrooms — сервис, в рамках которого можно имитировать командные собрания и общение.