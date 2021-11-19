Когда системы виртуальной реальности встроят в человеческий мозг

Но как скоро сфера VR разовьётся настолько, что будет представлена в виде вживляемых в мозг чипов? Ответить на этот вопрос взялся автор проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин.

По мнению специалиста, приборы виртуальной реальности, встроенные в мозг человека, могут появиться уже в ближайшие 50-100 лет. При этом Душкин допускает и такой вариант, при котором подобное произойдёт раньше.