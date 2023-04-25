Когда состоится первый полёт Sukhoi Superjet New с полностью российским оборудованием

Когда состоится первый полёт Sukhoi Superjet New с полностью российским оборудованиемСовсем скоро
Первый полёт новой версии самолёта Sukhoi Superjet New, оборудованного российскими комплектующими, запланирован на май.
Этот самолёт является обновлённой «импортозамещённой» версией действующих Sukhoi Superjet 100, с приборами и аппаратами, разработанными Ульяновским конструкторским бюро приборостроения.
Все приборы, которые пилоты увидят в кабине, были созданы в бюро. К ним относятся бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления и светотехника.
Текущие модели Sukhoi Superjet 100 на 70% состоят из импортных комплектующих, примерно треть из которых производится французской компанией Safran.
Стоимость разработки импортозамещающих комплектующих для Sukhoi Superjet 100 оценивается в 50 млрд рублей, без учёта стоимости двигателей российского производства.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что авиакомпании, эксплуатирующие самолёты Sukhoi Superjet 100, столкнулись с дефицитом запасных частей, таких как свечи зажигания, поставляемые из США.