Когда состоится первый полёт Sukhoi Superjet New с полностью российским оборудованием

Этот самолёт является обновлённой «импортозамещённой» версией действующих Sukhoi Superjet 100, с приборами и аппаратами, разработанными Ульяновским конструкторским бюро приборостроения.

Все приборы, которые пилоты увидят в кабине, были созданы в бюро. К ним относятся бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления и светотехника.

Текущие модели Sukhoi Superjet 100 на 70% состоят из импортных комплектующих, примерно треть из которых производится французской компанией Safran.

Стоимость разработки импортозамещающих комплектующих для Sukhoi Superjet 100 оценивается в 50 млрд рублей, без учёта стоимости двигателей российского производства.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что авиакомпании, эксплуатирующие самолёты Sukhoi Superjet 100, столкнулись с дефицитом запасных частей, таких как свечи зажигания, поставляемые из США.