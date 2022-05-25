Когда стоит ожидать запуска 6G-сетей

Когда стоит ожидать запуска 6G-сетейИ для чего это может быть нужно
Так, например, президент и генеральный директор телекоммуникационной компании Nokia Пекка Лундмарк заявил, что сети шестого поколения появятся на рынке примерно в 2030 году. Произойдёт это по мере расширения «промышленной метавселенной» в технологической отрасли.
Сейчас мы все строим сети 5G. Но к тому времени, когда квантовые вычисления станут пригодными для коммерческого применения, мы будем говорить о 6G <...> К тому времени 2030 год, безусловно, смартфон, каким мы его знаем сегодня, уже не будет самым распространенным интерфейсом.
При этом Лундмарк уточнил, что «физический и цифровой миры будут расти вместе». В качестве примера он привёл ситуацию, в которой пользователь может попасть в мир VR, щёлкнуть выключателем и изменить что-то в реальном, физическом мире.