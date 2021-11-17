Когда Турция пустит в оборот Российские ЗРК

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Когда Турция пустит в оборот Российские ЗРКПо их словам в этом еще не было необходимости
Хулуси Акар, министр обороны Турции уточнил, когда начнут использоваться зенитно-ракетные комплексы С-400, закупленные у России.
Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Эти комплексы будут задействованы в нужном месте и в нужное время
Хулуси Акар
Министр обороны Турции
В сентябре этого года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что они намерены закупить у России еще одну партию C-400. Он уточнил, что Турция как суверенная страна самостоятельно может принимать решения о закупке оружия у других государств, и, что никто не может вмешиваться в их решения.
И уже в октябре Исмаил Демир, глава управления оборонной промышленности Турции заявил о разработке турецкого аналога С-400 «Триумф». По его словам, повышение дальности поражения уже существующих систем позволит создать новый ЗРК.
Источник: РИА новости