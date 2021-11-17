Когда Турция пустит в оборот Российские ЗРК

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что они намерены закупить у России еще одну партию C-400. Он уточнил, что Турция как суверенная страна самостоятельно может принимать решения о закупке оружия у других государств, и, что никто не может вмешиваться в их решения.



И уже в октябре Исмаил Демир, глава управления оборонной промышленности Турции заявил о разработке турецкого аналога С-400 «Триумф». По его словам, повышение дальности поражения уже существующих систем позволит создать новый ЗРК.