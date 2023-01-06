Когда Украина получит от Германии броневики Marder и ракетные системы Patriot

Бронетехника будет передана из запасников производителя Marder и вооружённых сил Германии. При этом украинских военных управлению этими БМП обучат в Германии, подготовка займёт порядка 8 недель. Партия техники и ракетных систем будут отгружена в первом квартале 2023 года.

Также сообщается, что Германия участвует в передаче броневиков и ракетных систем Украине в координации с США и Францией.