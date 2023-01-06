Когда Украина получит от Германии броневики Marder и ракетные системы Patriot

22:28, 06 января 2023
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Когда Украина получит от Германии броневики Marder и ракетные системы PatriotСообщил представитель немецкого правительства
Украина получит от Германии броневики Marder и ракетные системы Patriot в первом квартале 2023 года. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поставит Украине 40 боевых машин пехоты Marder, а также дополнительную батарею американских РСЗО Patriot.
Фото: Thepeninsulaqatar.com
Бронетехника будет передана из запасников производителя Marder и вооружённых сил Германии. При этом украинских военных управлению этими БМП обучат в Германии, подготовка займёт порядка 8 недель. Партия техники и ракетных систем будут отгружена в первом квартале 2023 года.
Также сообщается, что Германия участвует в передаче броневиков и ракетных систем Украине в координации с США и Францией.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги:
#БМП,
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