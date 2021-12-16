Когда уровень мирового океана поднимется до опасной отметки

Согласно заявлению исследователей, которое они сделали на конференции Американского геофизического общества, Восточный шельфовый ледник, который частично опирается на треть ледника Судного дня — так ещё называют ледник Туэйтса — оторвётся и сползёт в воду. От этого уровень океана поднимется на 25%. При этом учёные подчеркнули, что шельфовая часть всё слабее держится за дно мелководья.

Также учёные предупредили, что от сухопутной части ледника к центру его шельфовой части распространяются трещины со скоростью 2 километра в год. И когда эти трещины пересекутся с теми, которые находятся у основания дна, ледник обрушится за 5 лет, очень быстро.