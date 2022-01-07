Когда в приложениях полностью откажутся от паролей в пользу отпечатков пальцев

По мнению специалистов, биометрия улучшает сохранность персональных данных и упрощает вход на сервисы, особенно если ими пользоваться ежедневно. При этом пароли уже сейчас теряют актуальность, всё меньшее количество пользователей использует их для входа в аккаунты.

Одной из текущих тенденцией стало предложение Microsoft использовать для входа на Windows не пароли, а программные средства для биометрической идентификации.