Когда в продажу поступят плюшевые игрушки для детей со встроенным ChatGPT

Ведущий производитель игрушек VTech сообщил о планах внедрить технологию, аналогичную ChatGPT, в свои игрушки для обучения детей и формирования ценностей, таких как честность.

В качестве ориентировочных сроков релиза был назван 2028 год.

Правда, глава VTech Holdings Аллан Вонг отметил, что на данный момент новейшие ИИ-технологии не готовы для массового использования в игрушках.

Так, существуют риски, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, а также высокая стоимость чипов NVIDIA, используемых в ChatGPT. Всё это делает проектирование подобных игрушек временно экономически невыгодными.

Напомним, что свежий прогноз Mordor Intelligence показал, что мировой рынок умных игрушек к 2023 году составит примерно $14 млрд. При этом уже в 2032 году это будет сумма в $43 млрд.