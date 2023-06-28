Когда в России могут появиться средства для борьбы с дипфейками

Первые результаты работы российских компаний и государства по созданию технологий для выявления дипфейков могут появиться уже в этом году, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.

Дипфейки, отметил чиновник, представляют собой актуальную проблему: искусственный интеллект позволяет создать виртуальное видео, которое фактически подделывает реальность. В то же время грань между художественным произведением и нарушающим права граждан изображением еще предстоит нормативно закрепить.

Пока же, рассказал замминистра, ведутся работы по двум направлениям. Первое — это определение достоверности изображения, действительно ли это исходное изображение или же переделанное.

Второе — возможность «неким образом» подписать исходное изображение и тем самым определить, что оно оригинальное.