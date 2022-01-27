Когда в России можно будет увидеть полное солнечное затмение

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Когда в России можно будет увидеть полное солнечное затмениеНе так скоро
Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко рассказал, когда в России можно будет увидеть не частичное, а полное солнечное затмение.
По словам эксперта, солнечные и лунные затмения цикличны и повторяются каждые 18 лет и 11 дней. Земля поворачивается на одну треть оборота и увидеть затмение можно в разных частях планеты.
Денисенко рассказал, что ближайшее полное солнечное затмение произойдёт в США в 2024 году. В России его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке и Чукотке в 2033 году.
«За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — отметил эксперт.
Источник: URA.ru