Когда в России можно будет увидеть полное солнечное затмение

По словам эксперта, солнечные и лунные затмения цикличны и повторяются каждые 18 лет и 11 дней. Земля поворачивается на одну треть оборота и увидеть затмение можно в разных частях планеты.

Денисенко рассказал, что ближайшее полное солнечное затмение произойдёт в США в 2024 году. В России его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке и Чукотке в 2033 году.

«За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — отметил эксперт.