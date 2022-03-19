Когда в России начнут вакцинировать детей против COVID-19: официальные данные

По словам Гинцбурга, вакцинация в рамках клинических исследований начнётся через две недели. Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» для вакцинации подростков 12-17 лет.

«Реально введение вакцин начнётся примерно через 2 недели», — сообщил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.