Когда в России начнут вакцинировать детей против COVID-19: официальные данные

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Когда в России начнут вакцинировать детей против COVID-19: официальные данныеПримерно через две недели
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация детей 6-11 лет вакциной «Спутник М».
По словам Гинцбурга, вакцинация в рамках клинических исследований начнётся через две недели. Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» для вакцинации подростков 12-17 лет.
«Реально введение вакцин начнётся примерно через 2 недели», — сообщил эксперт.
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