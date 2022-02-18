Когда в России начнутся испытания новой вакцины от коронавируса

По словам Гинцбурга, новая вакцина содержит S-белки разных штаммов коронавируса, в том числе «Дельту» и «Омикрон». Такой препарат может понадобиться, если возникнут новые штаммы.

Отмечается, что в испытаниях примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет. Результаты испытаний должны быть готовы к осени текущего года.

«Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три», — рассказал Гинцбург.