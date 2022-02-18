Когда в России начнутся испытания новой вакцины от коронавируса

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Когда в России начнутся испытания новой вакцины от коронавирусаЧерез три недели
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания новой вакцины на основе вирусоподобных частиц против коронавируса начнутся через 3 недели.
По словам Гинцбурга, новая вакцина содержит S-белки разных штаммов коронавируса, в том числе «Дельту» и «Омикрон». Такой препарат может понадобиться, если возникнут новые штаммы.
Отмечается, что в испытаниях примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет. Результаты испытаний должны быть готовы к осени текущего года.
«Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три», — рассказал Гинцбург.
Источник: Известия