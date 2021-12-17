Когда в России начнётся активное распространение «Омикрона»

По словам эксперта, это приблизительная дата. Причиной «эры омикрон-штамма» станут условные ограничения на перелёты за границу, Штамм уже развивается, но к нам придёт через какое-то время, потому что все мутации и пандемия в целом пришли в Россию позже, чем в Европу.

«Вообще, наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает омикрон, но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы, и пандемия развивалась активно. Существует мнение экспертов, что эра омикрона наступит у нас в январе», — рассказал эксперт.