Когда в России появятся первые товары из параллельного импорта

Он заявил, что товары из параллельного импорта в России появятся в июне 2022 года. В список, в частности, входят Dell, Apple, Volvo, Land Rover, Tesla, Mercedes-Benz. Сейчас Минпромторг ведёт переговоры о поставках зарубежной косметики.

При этом Мантуров подчеркнул, что не все бренды косметики внесены в перечень параллельного импорта. Из него исключены Maybelline, NYX, Garnier, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Diesel, Maison Margiela и другие. Также из списка исключена L’Oreal, потому что компания ещё не определилась, будут поставки или нет.

«У нас, например, L’Oreal в Калуге, на сегодняшний день не принял до конца решение о прекращении или возобновлении поставок, а мы всё-таки ответственно подходим к таким шагам», — заявил Мантуров.