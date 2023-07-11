Когда в России станет модно пользоваться метавселенными

НИУ ВШЭ с помощью системы iFORA провело исследование о перспективах развития метавселенных и пришло к выводу, что к 2030 году рынок этой отрасли может достигнуть $5,8 трлн, а годовой рост составит около 45%. Согласно отчёту, который базируется на анализе больших данных, технологии метавселенных будут востребованы в ближайшее и среднесрочное будущее.

Учёные отмечают, что метавселенная стала ключевым трендом 2022 года из-за взрывного роста интереса к VR-играм и взаимодействию в виртуальном пространстве, вызванному пандемией COVID-19. В 2023 году внимание общественности и инвесторов сместилось к приложениям на основе искусственного интеллекта, таким как ChatGPT и Midjourney, однако метавселенные по-прежнему остаются на передовой в технологическом мире.

В ходе исследования специалисты НИУ ВШЭ составили рейтинг значимости различных технологий в контексте метавселенных. Рейтинг основывался на количестве упоминаний в научной литературе. В топ-3 самых значимых технологий оказалась иммерсивная виртуальная реальность, включающая систему тактильной обратной связи, массовое использование которой ожидается в течение 4-6 лет. На втором месте находятся системы определения и визуального отслеживания 3D-объектов в пространстве, а третье место занимают системы распознавания действий человека, включая алгоритмы «скелетизации». Учёными предполагается, что на широкое внедрение обеих технологий потребуется один-два года.

Рейтинг также включает в себя наголовные дисплеи и другие конечные устройства, глубокие сверхточные нейронные сети, генеративно-состязательные сети, системы захвата движений и распознавания жестов рук, визуализацию в реальном времени и симуляцию VR, модели цифровых двойников и обучение в виртуальной реальности. Разработка и широкое использование всех этих систем должны занять не более пяти лет.