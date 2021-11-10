Когда в России закончится рост числа заболевших COVID-19

Нынешняя ситуация с коронавирусом в стране связана с тем, что сейчас болеют те россияне, которые ранее уже перенесли ковид и стали уязвимы для «дельта»-штамма, который существенно отличается от первого варианта инфекции.



“В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка”, — добавил врач.