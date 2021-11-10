Когда в России закончится рост числа заболевших COVID-19

Когда в России закончится рост числа заболевших COVID-19Прогнозы оптимистичные
Жемчугов рассказал, что стабилизация должна произойти в течение пары недель. Благодаря регионам, в которых ввели ограничительные меры, россияне станут болеть меньше, а вскоре после этого сформируется коллективный иммунитет к «дельта»-штамму коронавируса и ситуация в нашей стране должна улучшится.
И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму "дельта"
Нынешняя ситуация с коронавирусом в стране связана с тем, что сейчас болеют те россияне, которые ранее уже перенесли ковид и стали уязвимы для «дельта»-штамма, который существенно отличается от первого варианта инфекции.
“В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка”, — добавил врач.