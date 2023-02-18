Когда в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности

По словам Демина, общеобразовательные предметы в виртуальной реальности начнут изучать через 10 лет. На сегодняшний день созданы продукты по виртуальному изучению английского языка, стереометрии, физики и химии.

Также специалист отметил, что в ближайшие два года могут появиться метавселенные, которые охватят заметную часть школьных предметов.