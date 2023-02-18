Когда в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности

23:13, 18 февраля 2023
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Когда в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальностиПримерно через 10 лет
Через 10 лет в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности . Руководитель направления «Образование» Центра компетенций НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ Виктор Демин рассказал, когда российские школьники перейдут на образование в виртуальной реальности.
Фото: Mob.org
По словам Демина, общеобразовательные предметы в виртуальной реальности начнут изучать через 10 лет. На сегодняшний день созданы продукты по виртуальному изучению английского языка, стереометрии, физики и химии.
Также специалист отметил, что в ближайшие два года могут появиться метавселенные, которые охватят заметную часть школьных предметов.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: