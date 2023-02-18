Наука и технологии
23:13, 18 февраля 2023
1 мин.

Когда в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности

Примерно через 10 лет

Через 10 лет в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности . Руководитель направления «Образование» Центра компетенций НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ Виктор Демин рассказал, когда российские школьники перейдут на образование в виртуальной реальности.

Когда в российских школах начнётся обучение в виртуальной реальности

Фото: Mob.org

По словам Демина, общеобразовательные предметы в виртуальной реальности начнут изучать через 10 лет. На сегодняшний день созданы продукты по виртуальному изучению английского языка, стереометрии, физики и химии.

Также специалист отметил, что в ближайшие два года могут появиться метавселенные, которые охватят заметную часть школьных предметов.

Новости партнеров
Новости партнеров