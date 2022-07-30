Когда в российских школах роботы начнут проверять домашние задания

Когда в российских школах роботы начнут проверять домашние заданияЭто будут приложения с ИИ
Под «роботами» подразумевается специализированное ПО, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта. Такие программы будут помогать учителям проверять домашние задания и результаты экзаменационных работ.
По словам Николаевой, школьные «роботы» смогут проверять домашние задания на основе относительно простого алгоритма, поскольку главная проверка домашних работ — «чаще всего задача сопоставления работы обучающегося и правильных вариантов ответа».
При этом не идёт речи о конкуренции между людьми и искусственным интеллектом. Программы не могут заменить учителя, но могут стать помощниками в анализе успеваемости ученика и выявлении его слабых мест с последующими рекомендациями для исправления ситуации.
Например, если по результатам ученика видно, что у него трудности, скажем, с последовательностью действий, но нет проблем с самими арифметическими действиями, то ИИ может порекомендовать ему дополнительные материалы, подсказать отрывок, в котором учитель объяснял эту тему, подобрать примеры для тренировки, то есть всячески помочь ученику разобраться, сколько бы времени ему на это не потребовалось.