Наука и технологии
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Когда в российских школах роботы начнут проверять домашние задания

Это будут приложения с ИИ
Руководитель направления прикладных образовательных проектов Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Инга Николаева рассказала, когда в российском школьном образовании появятся роботы — помощники педагогов.
Когда в российских школах роботы начнут проверять домашние задания

Под «роботами» подразумевается специализированное ПО, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта. Такие программы будут помогать учителям проверять домашние задания и результаты экзаменационных работ.

По словам Николаевой, школьные «роботы» смогут проверять домашние задания на основе относительно простого алгоритма, поскольку главная проверка домашних работ — «чаще всего задача сопоставления работы обучающегося и правильных вариантов ответа».

При этом не идёт речи о конкуренции между людьми и искусственным интеллектом. Программы не могут заменить учителя, но могут стать помощниками в анализе успеваемости ученика и выявлении его слабых мест с последующими рекомендациями для исправления ситуации.

Например, если по результатам ученика видно, что у него трудности, скажем, с последовательностью действий, но нет проблем с самими арифметическими действиями, то ИИ может порекомендовать ему дополнительные материалы, подсказать отрывок, в котором учитель объяснял эту тему, подобрать примеры для тренировки, то есть всячески помочь ученику разобраться, сколько бы времени ему на это не потребовалось.

Инга Николаева
Руководитель направления прикладных образовательных проектов Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова
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