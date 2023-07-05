01:25, 05 июля 2023
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Когда ВМФ России получит авианосец «Адмирал Кузнецов»Скорее всего, в 2024 году
ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил о сроках получения Военно-морским флотом тяжёлого авианосца проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Сроки ремонта крейсера изменились, согласно изменённому плану модернизации корабля, заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные испытания должны пройти осенью.
В случае успешных испытаний «Адмирал Кузнецов» будет передан флоту в конце 2024 года. По завершению всех ремонтных работ и модернизации служба крейсера будет продлена ещё на 20 лет.