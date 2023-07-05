Когда ВМФ России получит авианосец «Адмирал Кузнецов»

Сроки ремонта крейсера изменились, согласно изменённому плану модернизации корабля, заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные испытания должны пройти осенью.

В случае успешных испытаний «Адмирал Кузнецов» будет передан флоту в конце 2024 года. По завершению всех ремонтных работ и модернизации служба крейсера будет продлена ещё на 20 лет.