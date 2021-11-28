Когда выйдет прививка против свежего «африканского» омикрон-штамма

В случае, если специалисты Moderna всё же возьмутся за проект модифицированной под омикрон-штамм вакцины, то выйдет она лишь в начале 2022 года. При этом, судя по всему, есть шанс того, что компания не станет заниматься её разработкой.

Напомним, что ранее стало известно о мнении главы Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза об «африканском» варианте коронавируса. По его мнению, «он более заразный, чем другие штаммы». К таким выводам специалист и его команда пришли после наблюдений за распространением штамма в Южной Африке.