Когда выйдет следующее крупное обновление Windows 11

По данным авторитетного инсайдера под ником WalkingCat, новое глобальное обновление Windows 11 намечено на май 2023 года. Называться оно будет Moment 3.

Сообщается, что всё это — часть нового подхода редмондцев к выпуска крупных апдейтов. Ранее в Microsoft придерживались стратегии «один крупный релиз раз в год», но сейчас её заменили на «по масштабному релизу ежеквартально».

Таким образом, Moment 1 вышел в ноябре 2022 года, Moment 2 ожидается в январе-феврале 2023 года, а Moment 3 — в мае.

К сожалению, всё ещё нет никакой информации о том, какие именно новые функции появятся с обновлением. Но тот же WalkingCat заявил, что Microsoft продолжит свои «непрерывные инновации Windows».