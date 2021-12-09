Когда вымерли последние мамонты

Результаты научной работы были размещены в журнале Nature Communications. В рамках исследования специалисты изучили образцы почвы, полученные из канадской вечной мерзлоты. Благодаря этому материалу им удалось вывести ДНК, которая по возрасту охватывает последние 30 тысяч лет. Таким образом ученым детально смоделировали сообщества доисторических животных во время перехода от плейстоцена к голоцену 11-14 тысяч лет назад. Отметим, что именно тогда и начали вымирать представители мегафауны.

Так, было установлено, что популяция мамонтов и лошадей имела тенденцию к снижению еще до возникновения климатической нестабильности. В то же время, их исчезновение не было непредсказуемым событием ввиду чрезмерной охоты человека. Сообщается, что шерстистый мамонт, равно как и североамериканская лошадь, все еще проживали в Юконе порядка пяти тысяч лет назад.