Когда заболеваемость «Омикроном» пойдёт на спад

Сарияннис отметил, что таковы результаты математического моделирования развития «Омикрона». По его словам, 31 декабря было выявлено 40,5 тысяч инфицированных и большая часть заболели «Омикроном».

Согласно расчётам, высокая заболеваемость будет сохраняться до 20-22 января, и может быть, что в какие-то дни будет до 80 тысяч заболевших. Затем заболеваемость пойдёт на спад и выйдет на равномерное количество — 3500-4000 заболевших. По мнению Сариянниса, это будет последний всплеск коронавируса.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "Омикрона", уже завершится её спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "Омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — заявил учёный.