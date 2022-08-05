Когда запустят спутник AngoSat-2, созданный на российские деньги для иностранного заказчика

По данным источника, приближённого к ракетно-космической отрасли, случиться это должно уже совсем скоро — 12 октября 2022 года. В качестве ракеты-носителя выступит «Протон-М». При этом, по словам того же инсайдера, изначально запуск должен состояться и вовсе в сентябре.

Напомним, что предыдущая версия спутника, AngoSat-1, была запущена почти пять лет назад — 26 декабря 2017 года. Тогда для этих целей был использован ракетно-космический комплекс «Зенит-М».

Стоит также отметить, что именно эта модель спутника стала первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет.