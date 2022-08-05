Когда запустят спутник AngoSat-2, созданный на российские деньги для иностранного заказчика

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Когда запустят спутник AngoSat-2, созданный на российские деньги для иностранного заказчикаСпойлер: ждать осталось всего-ничего
Наконец-то в Сети появилась информация о том, когда же стоит ждать запуска спутника AngoSat-2, который Россия создала на собственные средства для Анголы.
По данным источника, приближённого к ракетно-космической отрасли, случиться это должно уже совсем скоро — 12 октября 2022 года. В качестве ракеты-носителя выступит «Протон-М». При этом, по словам того же инсайдера, изначально запуск должен состояться и вовсе в сентябре.
Напомним, что предыдущая версия спутника, AngoSat-1, была запущена почти пять лет назад — 26 декабря 2017 года. Тогда для этих целей был использован ракетно-космический комплекс «Зенит-М».
Стоит также отметить, что именно эта модель спутника стала первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет.