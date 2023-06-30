Когда защита от телефонных мошенников заработает у 100% россиян

На сегодняшний день её уже используют крупные операторы. И за первые полгода работы системы ей удалось предотвратить более 263 млн мошеннических звонков. Это значительно сократило деятельность мошенников.

Согласно данным Роскомнадзора, система уже контролирует 79% номерной ёмкости и ежедневно фильтрует около 250 млн звонков. В мае было зарегистрировано 58 млн попыток мошеннических звонков с подменой номера, что на 18% меньше, чем в предыдущем месяце.

Сообщается, что операторам потребуется установить специальное оборудование спецслужб. В случае нарушения этого требования, им грозит штраф в размере от 1 млн рублей.