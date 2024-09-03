Когнитивные нарушения при длительном COVID схожи с Альцгеймером, выявили ученые

Исследование, возглавляемое Яном Цзянем из медицинского колледжа университета, привлекло экспертов из шести стран, включая США, Турцию и Ирландию. Команда изучила «мозговой туман», который многие пациенты после COVID-19 испытывают даже спустя месяцы, включая проблемы с памятью и концентрацией.

Цзянь отметил, что замедление и аномалии в активности мозга у пациентов с COVID-19 напоминают те, что наблюдаются при Альцгеймере и деменциях. Исследование подчеркнуло роль астроцитов — поддерживающих клеток мозга, которые могут быть повреждены или активированы вирусом, что приводит к нарушению синаптической функции.