Кого бояться, если все вакцинируются

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Кого бояться, если все вакцинируютсяИ что делать дальше
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, в интервью «Ленте.ру» рассказала, что COVID-19 в мышах не позволит остановить пандемию коронавируса, даже если все люди успешно вакцинируются.
По ее словам обычные мыши, даже не лабораторные, могут заразиться от человека. Но и это не все, таким же образом они могут передать болезнь обратно человеку.
А это на самом деле плохая новость. При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет
Анча Баранова
Доктор биологических наук
Баранова заявила, что экологическая война против мышиных популяций не поможет. Остается только следить за природными резервуарами вируса и исследовать все мутации, которые образуются у животных при заболевании COVID-19, отметила она. И надеяться, что коронавирус начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами.
Источник: Лента.ру