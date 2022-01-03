Кого бояться, если все вакцинируются

Баранова заявила, что экологическая война против мышиных популяций не поможет. Остается только следить за природными резервуарами вируса и исследовать все мутации, которые образуются у животных при заболевании COVID-19, отметила она. И надеяться, что коронавирус начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами.