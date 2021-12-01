Кого в России могут освободить от QR-кодов

Наука и технологии
Сегодня в 09:03
1 мин.
Кого в России могут освободить от QR-кодовИ будет ли им замена
Несмотря на планы внедрения в России QR-кодов на законодательном уровне, не все категории граждан будут обязаны использовать их. По крайней мере, это следует из свежей инициативы Минобороны страны.
Оборонное ведомство вышло в правительство с идеей, согласно которой военнослужащих стоит освободить от QR-кодов. Вместо этого предлагается разрешить им использовать сертификат о прививке.
Если предложение будет принято, то военные смогут обходиться сертификатом везде, где сейчас необходимо предъявлять QR-код. Единственное, вместе с документом, им будет необходимо демонстрировать удостоверение личности (если речь об офицерах) или военный билет (если речь о солдатах и сержантах).
Отметим, что помимо действующих военных, новое правило, если его одобрят, будет распространяться и на военных пенсионеров.
Источник: Известия