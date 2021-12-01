Кого в России могут освободить от QR-кодов

Оборонное ведомство вышло в правительство с идеей, согласно которой военнослужащих стоит освободить от QR-кодов. Вместо этого предлагается разрешить им использовать сертификат о прививке.

Если предложение будет принято, то военные смогут обходиться сертификатом везде, где сейчас необходимо предъявлять QR-код. Единственное, вместе с документом, им будет необходимо демонстрировать удостоверение личности (если речь об офицерах) или военный билет (если речь о солдатах и сержантах).

Отметим, что помимо действующих военных, новое правило, если его одобрят, будет распространяться и на военных пенсионеров.