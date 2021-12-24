Кола без сахара увеличивает риск развития старческого слабоумия и инсульта

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Кола без сахара увеличивает риск развития старческого слабоумия и инсультаТак что стоит быть аккуратнее с такими напитками
В последнее время производители сладких напитков активно продвигают свою «диетическую» продукцию. Например, Coca-Cola Zero или Pepsi Max, в которых используются сахарозаменители.
Но, судя по всему, эти напитки могут быть опасны для здоровья. По крайней мере, свежее исследование врачей из Великобритании указывает на то, что напитки с низким содержанием калорий и заменителями сахара могут увеличивать риск развития инсультов и старческого слабоумия.
Отметим, что для профилактики деменции специалисты рекомендуют отказаться от пагубных привычек. Также они считают важным заниматься физической активностью и придерживаться правильного питания.
Вместе с тем врачи советуют ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи.
Источник: Planet Today