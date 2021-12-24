Кола без сахара увеличивает риск развития старческого слабоумия и инсульта

Но, судя по всему, эти напитки могут быть опасны для здоровья. По крайней мере, свежее исследование врачей из Великобритании указывает на то, что напитки с низким содержанием калорий и заменителями сахара могут увеличивать риск развития инсультов и старческого слабоумия.

Отметим, что для профилактики деменции специалисты рекомендуют отказаться от пагубных привычек. Также они считают важным заниматься физической активностью и придерживаться правильного питания.

Вместе с тем врачи советуют ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи.