Количество хакерских атак на телеком-компании выросло в три раза

22:04, 11 января 2024
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Количество хакерских атак на телеком-компании выросло в три разаПо сравнению с 2022
В пресс-службе компании StormWall сообщили, что в конце 2024 года сфера телекоммуникации в России стала самой уязвимой для хакеров. Общее количество атак на телеком-компании в 4 квартале 2023 года выросло на целых 316%, по сравнению с 2022 годом.
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По словам экспертов, хакеры активно нападали на телеком-сферу из-за отсутствия профессиональной защиты у компаний, что делало их бессильными перед мультивекторными DDoS-атаками (26%).
Также, по количеству атак финансовый сектор занимает второе место (22%), а ритейл замыкает тройку лидеров (19%). Общий объем атак в 4 квартале 2023 года увеличился на 67%, а характер их изменился: хакеры предпочитают традиционные атаки с целью личной выгоды, отходя от активизма.
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