Количество хакерских атак на телеком-компании выросло в три раза

По словам экспертов, хакеры активно нападали на телеком-сферу из-за отсутствия профессиональной защиты у компаний, что делало их бессильными перед мультивекторными DDoS-атаками (26%).

Также, по количеству атак финансовый сектор занимает второе место (22%), а ритейл замыкает тройку лидеров (19%). Общий объем атак в 4 квартале 2023 года увеличился на 67%, а характер их изменился: хакеры предпочитают традиционные атаки с целью личной выгоды, отходя от активизма.