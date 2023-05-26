Количество кибератак на правительственные организации выросло вдвое

DDoS-атаки на правительственные сайты резко возросли с 10 по 20 мая в сравнении с прошлым годом, и они являются результатом деятельности политически настроенных хакеров, как сообщает компания по кибербезопасности StormWall.

Специалисты StormWall, в мае 2023 года отметили волну DDoS-атак на сайты государственных организаций. Число этих атак с 10 по 20 мая выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое значительное увеличение связано с вмешательством политически мотивированных хакеров, которые преследуют свои собственные цели и стремятся нанести ущерб государственным учреждениям.

Целью злоумышленников является нарушение работы правительственных сайтов и создание проблем для обычных граждан. Они также хотят вызвать неудобства и сделать недоступными различные услуги, предоставляемые на этих сайтах. StormWall отмечает, что атаки были направлены на правительственные организации разных регионов России. Особенно большое количество атак пришлось на Центральный федеральный округ, где зарегистрировано 42% всех случаев. Это является рекордным показателем для областных правительственных органов, которые впервые столкнулись с таким масштабом атак на свои ресурсы.