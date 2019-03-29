Количество невыплаченных россиянами кредитов приблизилось к историческому максимуму

Уровень долговой нагрузки россиян достиг 9,9%, приблизившись к пику 2014 года в 10,4%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Долговая нагрузка представляет собой отношение предстоящих платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам населения.

По данным источника, ситуация всерьез беспокоит Центробанк. Данилова пояснила, что долговая нагрузка частного сектора в целом в последние годы достаточно устойчивая, не проявляет тенденции к росту, однако регулятор видит перекос в части кредитования населения.

Она отметила во время Всероссийской банковской конференции: «В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%, но можно говорить о том, что в самый последний месяц наметилось некоторое замедление — аннуализированные темпы составили 20,3%». Данилова подчеркнула: «Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры».