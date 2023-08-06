Количество онлайн-покупок выросло на 2,5% за месяц

В июне 2023 года в России продажи в интернете выросли на 2,5% по сравнению с маем, так говорит Росстат, ссылаясь на данные о крупных и средних магазинах.

В мае уже был рост в онлайн-продажах на 1,9%, если сравнивать с апрелем.

На годовом уровне продажи через интернет в июне увеличились в 1,4 раза.

Доля интернет-продаж от общего оборота крупных и средних магазинов выросла до 10,2% с 8,2% в июне 2022 года.

Озон, Wildberries и «Ситилинк» продолжают быть на вершине: они составляют 40,9% от всех продаж в интернете (ранее 40,4% в июне). Основное в их продажах — одежда для мужчин, женщин и детей (16,2%), обувь (7%), игры и игрушки (3,6%), компьютеры (2,7%) и бытовая техника (2,3%).