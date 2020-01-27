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Количество зараженных новым коронавирусом в Китае за сутки выросло на 30%
При этом 2 человека уже были выписаны из больницы
Государственный комитет Китая по здравоохранению сообщил о том, что в стране только за последние 24 часа было зарегистрировано 769 новых случаев заражения коронавирусом — это почти треть от общего числа зараженных. Что же касательно смертельных случаев болезни, то таковых зарегистрировано уже 24, при этом лишь два человека были выписаны из больницы.
Таким образом, если учесть, что еще вчера речь шла о 1975 зараженных новым коронавирусом, на сегодняшний день в общей сложности число столкнувшихся с новой болезнью достигло 2744 человек. При этом, что важно, общее число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806.
Напомним, что помимо самого Китая, случаи заражения коронавирусом также были зафиксированы в США и Европе. Помимо этого сведения о пострадавших появились и в Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Непале, Сингапуре и Малайзии. По официальным данным, на сегодняшний день на территории России случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.