Количество зараженных новым коронавирусом в Китае за сутки выросло на 30%

Таким образом, если учесть, что еще вчера речь шла о 1975 зараженных новым коронавирусом, на сегодняшний день в общей сложности число столкнувшихся с новой болезнью достигло 2744 человек. При этом, что важно, общее число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806.

Напомним, что помимо самого Китая, случаи заражения коронавирусом также были зафиксированы в США и Европе. Помимо этого сведения о пострадавших появились и в Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Непале, Сингапуре и Малайзии. По официальным данным, на сегодняшний день на территории России случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.