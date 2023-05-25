Количество звонков от «банков» уменьшится — главу сервиса по подмене номеров посадили на 13 лет

35-летний Тиджей Флетчер был арестован в результате крупнейшего в истории расследования, в ходе которого были задержаны почти 170 пользователями его сервиса.

ISpoof представлял из себя закрытый сервис подмены телефонных номеров. С его помощью мошенники могли звонить жертвам, выдавая себя за представителей банков и налоговых служб.

Работала схема просто: злоумышленники убеждали потенциальную жертву в том, что она в опасности из-за подозрительной активности. После этого мошенники убеждали её раскрыть финансовые данные или перевести деньги на счета под их контролем.

Отметим, что ISpoof был платным сервисом — пользователи покупали минуты для мошеннических звонков за биткоины. Сумма ущерба, по данным следователей, составила почти $60 млн, причём это цифра лишь по Великобритании. В общем же речь идёт о более $125 млн.