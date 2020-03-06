Коллекторы хотят получить доступ к данным россиян через портал "Госуслуги"

Полученные данные они намерены использовать для рассылки уведомлений, в которых будет говориться об острой необходимости выплатить имеющийся долг. По словам Мехтиева, коллекторы надеются получить соответствующие права после принятия готовящегося законопроекта в сфере взысканий долгов. При этом если верить данным издания “Экспертный центр электронного государства”, в том виде, в каком законопроект рассматривается, отсутствует какой-либо пункт, связанный с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.

”Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике – договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к ЕСИА нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены”, — в свою очередь заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.