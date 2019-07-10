Колонисты Марса смогут печатать кожу и кости на 3D-принтере

Специалисты из Дрезденского технического университета создали для Европейского космического агентства технологию, с помощью которой будущие марсианские колонисты смогут печатать кожу и кости на 3D-принтере.
Астронавтам и поселенцам прийдётся оказаться вдали от привычных методов лечения и с весьма ограниченными ресурсами. И на случай травм им предлагается использовать 3D-принтер. Специалисты представили первые образцы таких искусственных тканей и показали процесс на видео.
Для кожи учёные использовали плазму человеческой крови в качестве «биологических» чернил, а для костей — аналогичный состав, но с добавлением стволовых клеток и фосфат кальция в качестве основы. В итоге, у них получились полноценные образцы, пригодные для использования.