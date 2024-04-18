Колорадо расширит закон о конфиденциальности для защиты данных мозга

Некоммерческая организация Neurorights Foundation сообщила, что работала с штатом над уникальной правовой защитой нейрологических данных, собранных устройствами, не подпадающими под законы о приватности, применяемые к медицинской информации.

Подписанный губернатором Колорадо закон расширяет закон о конфиденциальности 2021 года, включая защиту нейроданных, определенных как «измерение активности центральной или периферической нервной системы человека и обработка этой информации с помощью устройства».

Организация предупреждает об опасностях, которые могут представлять устройства, такие как обручи для улучшения сна, наушники для медитации, сенсоры для улучшения замахов в гольфе и другие.

Большинство компаний, стоящих за такими гаджетами, часто собирают больше данных, чем это необходимо для работы продуктов, и разрешают обмен собранными нейроданными с неуказанными третьими сторонами.