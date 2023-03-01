Колумбийский суд впервые в мире провёл заседание в метавселенной

Заседание длилось два часа и велась прямая трансляция в YouTube. Все участники находились в виртуальном зале судебных заседаний в виде аватаров. По словам судьи, судебное заседание в метавселенной вполне легитимно, но порядка 70% зрителей оценили его негативно.

Похожую мысль выразил и профессор государственной политики Колумбийского университета Хуан Давид Гутьеррес. По его мнению, судопроизводство в метавселенной вызывает вопросы и «должно пройти долгий путь». Поскольку для заседаний в такой форме необходимо дорогостоящее оборудование, которое позволить себе могут далеко не все, это «заставляет задуматься о доступности правосудия и равенстве».

При этом отмечается, что суды в метавселенной могут помочь в тех случаях, когда дело касается жестокого обращения, и все участники могут работать в одном виртуальном пространстве, но без необходимости физического присутствия.